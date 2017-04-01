春遊賞花 老爺9飯店今起驚喜大特惠

以優惠價下榻北投老爺酒店，可就近往北投十八份拐圳步道賞櫻花。（圖／老爺酒店集團）

大台北民眾在陽明山花季期間可到竹子湖欣賞海芋花海街。（圖／老爺酒店集團）

住台南老爺行旅可到台南億載金城護城河旁，欣賞盛開的黃花風鈴木。（圖／老爺酒店集團）

此刻開始至5月底春暖花開，正是闔家出遊、賞花踏青的好時節，趁著4月初的連續假期或週末規劃兩天一夜小旅行，就能前往陽明山花季，欣賞盛開的海芋花海。或是造訪台東鹿野全台最早盛開的油桐花，漫遊鋪上白色花毯的桐花隧道，亦別有一番韻味。另外國人也可暢遊宜蘭武荖坑「綠色博覽會」主題展區，一同感受大地綠動。

至了5月春夏交接之際，則可以在新竹桐花雪紛飛的步道上，演一齣「那些年我們一起追的桐雪」。若迷戀黃金雨的浪漫就到台南抓住春天的尾巴，淋一場美麗的阿勃勒黃金花雨。

為了鼓勵國人出遊賞花，老爺酒店集團推出「花惹花」住房專案，自即（4/1)日起至5月底，國人即可以超值優惠驚喜價下榻老爺酒店集團旗下3大品牌、9間酒店，在台灣北中南東走一趟惹花拈草之旅。

今起正式開放網路訂房，涵蓋台北、新竹、台南、台東知本、宜蘭礁溪及羅東的老爺酒店集團賞花住房優惠案各館內容分別是：

兩朵花：老爺會館台北南西、台北林森兩館任選一晚雙人住宿只要2,888元。

三朵花：台南老爺行旅雙人住宿加贈Marrimekko甜點下午茶只要3,888元。

四朵花：新竹老爺及知本老爺酒店、宜蘭傳藝老爺行旅雙人住宿一晚4,888元。

五朵花：台北老爺酒店雙人住宿一晚5,198元。

七朵花：北投老爺酒店雙人住宿一泊一食+甜點午茶7,888元。

九朵花：礁溪老爺酒店雙人住宿一泊二食+午茶9,888元。

(工商)