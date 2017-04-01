不只賣老外 力麗觀光「好稻埕」台灣大菜餐廳開賣

老北投酒家菜菜單中就有「佛跳牆」，力麗觀光「好稻埕」台灣大菜餐廳也可以享用。（圖／力麗觀光）

以南投筍乾襯底的「筍干大封」，是很下飯的經典台灣料理。（圖／力麗觀光）

牛肉麵是台灣原創美食，「好稻埕招牌牛肉麵」是延續「哲園牛肉麵」作法的台灣平民美食。（圖／力麗觀光）

喝來會燙舌的「鮮蚵仔湯」，作法雖簡單不複雜，卻是很具代表性的台灣湯品。（圖／力麗觀光）

「稻埕必食玉米雞」是《好稻埕》台灣大菜雞肉風味料理。（圖／力麗觀光）

力麗觀光推出全新餐飲品牌《好稻埕》台灣大菜餐廳，位於「力麗哲園商旅-台北館」。（圖／力麗觀光）

鑑於台菜料理對外國來台旅客具有強大吸引力，並為外籍旅客訪台必嘗試體驗的餐飲，旗下在全台灣擁有9個營運據點的「力麗觀光」連鎖飯店集團，在「力麗哲園商旅-台北館」推出全新餐飲品牌《好稻埕》台灣大菜餐廳，並自今（4/1）日起開始試營運。除了外國客人，並提供京華城商圈上班族與外食族嶄新的美食選擇。

〈好稻埕〉台灣大菜餐廳主要鎖定日韓、港澳與東南亞的外國遊客，希望以豐富、多元且道地的台菜料理，讓外國遊客能瞭解台灣的飲食文化。「力麗哲園商旅-台北館」駐店經理章嘉雯表示，為了讓外國遊客對台北留下深刻的記憶，新餐廳以《好稻埕》為品牌名，除了有「好味道、好事成」的特別涵義外，也與台北早期商業活動興盛與人文薈萃之地的「大稻埕」相互輝映，希望藉由道地的台菜料理，強化外國遊客對台北的美好印象，「讓美食不再只是美食，而是深度的文化之旅」。

為傳遞台菜美味體驗並讓外國旅客領略正宗台味，《好稻埕》推出不少經典台灣菜餚，包括台灣人最愛的各式雞肉、豬肉與牛肉特色菜、台灣盛產海鮮的游水料理、極具功夫的手工菜、充滿味覺衝擊的燙舌湯品，以及懷舊的老北投酒家菜。

其中，外國遊客來台必吃的美食清單上，「牛肉麵」更是台北的美食代表，也是多年來「力麗哲園商旅-台北館」的人氣代表作。隨著《好稻埕》台灣大菜餐廳的推出，「好稻埕招牌牛肉麵」也延續「哲園牛肉麵」的作法，湯頭用大量的牛骨慢火燉煮72小時，牛肉選用厚實鮮濃的牛腱心，麵條則是以口感Q彈的特級手工拉麵冷熱交替處理，搭配新鮮的鵝白菜，味道相當清甜，肉塊入口即化，是人人愛吃的平民美食。

主廚也特別推薦「鹽封烤台灣鯛」與「筍干大封」兩道台菜佳餚。台灣鯛是台灣水產的主要代表產品，不但在受到國內消費者的肯定，在外銷市場也履創佳績。「鹽封烤台灣鯛」將現流鯛魚的外層包覆厚實細鹽，再佐以新鮮蔥蒜一起醃烤，鎖住鮮美的魚汁，風味自然，令人再三回味。

「筍干大封」則是用精選豬五花，用文火慢煎逼出多餘油脂，再搭配南投名產的手作筍乾，以主廚獨門醬汁細火燉煮6小時後，使用冷油靜置法36小時，讓肉品與筍乾的味道充份融合，濃濃的筍香味，吃起來爽口不膩，是傳統台灣料理的經典作。

(工商)