美施新制裁 阻斷北韓武器和金融管道

北韓政府近來核子、彈道飛彈和擴散計畫不斷，引起美國制裁。(圖片取自washingtonpost)

美國財政部指出，美國今日針對11名北韓人及1間北韓企業進行制裁，懲罰他們參與北韓的武器計劃，或與北韓的銀行及商品貿易有關。

這些受制裁的北韓人是北韓在俄羅斯、中國、越南及古巴，充當北韓政府的代理人，為先前遭到制裁的企業提供金援或協助採購武器。

財政部長馬紐金（Steven Mnuchin）發表稱明，「今天制裁行動的目的，在阻斷北韓政府為其非法核子、彈道飛彈和擴散計畫籌資的管道和方式。」。馬紐金也呼籲夥伴、國際盟友採取類似措施，一同切斷北韓的財政資源。

(中時電子報)