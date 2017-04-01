美施新制裁 阻斷北韓武器和金融管道
美國財政部指出，美國今日針對11名北韓人及1間北韓企業進行制裁，懲罰他們參與北韓的武器計劃，或與北韓的銀行及商品貿易有關。
這些受制裁的北韓人是北韓在俄羅斯、中國、越南及古巴，充當北韓政府的代理人，為先前遭到制裁的企業提供金援或協助採購武器。
財政部長馬紐金（Steven Mnuchin）發表稱明，「今天制裁行動的目的，在阻斷北韓政府為其非法核子、彈道飛彈和擴散計畫籌資的管道和方式。」。馬紐金也呼籲夥伴、國際盟友採取類似措施，一同切斷北韓的財政資源。
(中時電子報)
文章來源：Treasury Department sanctions North Korean firm, individuals with alleged ties to nuclear weapons program
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。