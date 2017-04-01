OPEC料展延減產協議 油價週線勁揚

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紐約油價今天上揚，週線呈現今年以來最大漲幅，市場預期石油輸出國家組織（OPEC）將展延協議，以抑制原油生產和全球供應過剩情形。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲25美分，收在每桶50.60美元。

倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格下跌13美分，收在每桶52.83美元。（譯者：中央社徐睿承）1060401

(中央社)