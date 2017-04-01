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玉山飄起四月雪！（玉山氣象站提供）

人間四月天，玉山又飄雪！（玉山氣象站提供）

玉山群峰飄落四月雪！

位於玉山北峰頂的玉山氣象站，1日清晨3時30分開始下雪，至6時積雪3公分，目前仍持續飄雪中；今日最低溫度攝氏零下1度，現在零下0.8度！

玉山巍峩聳峙，風雲詭譎，變化萬千，如果氣候條件適合，就會飄雪，四丶五月下雪也是尋常事，甚至曾經飄起六月雪！

(中時)