性侵病患媽 英名醫嗆：你欠我的！
英國媒體報導，英國一名著名心臟醫生被控性侵多人，其中一人竟然還是他病患的母親，在他伸出魔爪前更大聲嗆被害人：「你欠我的！」態度十分惡劣，
53歲阿姆拉尼（Mohamed Amrani）被控在2001年至2014年間，性侵至少5名女性，其中一人是他病患的母親，被害人說，他是一名出色的醫生，曾幫助她生病的孩子。但阿姆拉尼卻因為自己的職務之便，趁機侵犯她，當時阿姆拉尼高興地向我說：你欠我的，你欠我的」便將舌頭伸入她嘴內，親吻她的頸及耳朵。接著被害人衣服，當被害人哀求他「請不要這樣做」，阿姆拉尼不罷手，仍逼她口交，直到電話響起，才離開房間。
被害人被性侵後，但礙於對方在醫學界的名氣，遲遲不敢報警，直到2015年才向警方報案。阿姆拉尼13年來藉著自己的地位，性侵多人被起訴，但阿姆拉尼矢口否認，強調這些指控都是虛構而不實。
(中時電子報)
文章來源：'YOU OWE ME' Heart surgeon Mohamed Amrani ‘raped a woman in his office at Harefield Hospital telling her ‘you owe me’ for helping her child’
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