威風！義警添購新藍寶堅尼抓超速

為了取締超速的駕駛，義大利交通警察添購一款新藍寶堅尼「颶風」（Lamborghini Huracán）。(圖片取自twitter)

當義大利警察好威風啊！為了取締超速的駕駛，義大利交通警察添購一款新藍寶堅尼「颶風」（Lamborghini Huracán）。

藍寶堅尼今天交付給羅馬的義大利公路警察的車款「Huracan Polizia」，是Huracan超級跑車的警用版。藍寶堅尼執行長多梅利卡利（Stefano Domenicali）現場表示：「為與警方繼續合作，感到非常驕傲。」便把車鑰駛交給內政部長明尼蒂（Marco Minniti）手上時。

事實上這不是義大利警方的第一輛藍寶堅尼警車是，過去警方便擁有一輛藍寶堅尼警車Gallardo，多用作緊急運送，比如運送移植手術的器官、意外現場傷者需要的血液，也用於緝捕超速司機。之後這輛Gallardo退役後會被安置到羅馬的警車博物館。

義大利交通警察取得這款新藍寶堅尼Huracan跑車後，超速駕駛人恐怕只有乖乖被抓的份。這輛新添購的「颶風」的最高時速為300公里，由靜止加速至時速100公里只需3.2秒，是藍寶堅尼最新的型號，也是義大利公路警察所使用的第2輛藍寶堅尼。

(中時電子報)