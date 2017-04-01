南投沙雕園區 連假小學生免費入園

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南投國際沙雕藝術文化園區有許多可愛造型的沙雕，最適合親子同樂。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱為小朋友導覽，暢遊國際沙雕藝術文化園區。（廖志晃攝）

南投國際沙雕藝術文化園區，兒童節連續假期，小學生免費入園。（廖志晃攝）

小朋友最喜愛的甲蟲，在南投沙雕園區也看得到！（廖志晃攝）

南投國際沙雕藝術文化園區，在兒童節連續假期，從4月1日至4日（含周一）照常開園營運，而且，小學生免費入園，歡迎民眾到沙雕世界體驗奇幻之旅。

文化局表示，沙雕藝術園區開園時間，從上午9時至下午5時（下午4時停止售票）；當月壽星入園45元，生日當天免費入園優惠。

南投國際沙雕藝術文化園區，位於國道3號高速公路，南投、中寮交流道下（228K），已完成google map註冊，可查詢導航到園區。

沙雕園區作品豐富多元，入口意象沙雕鳳凰象徵有鳳來儀、春回大地；茶伯講古介紹南投、漫遊文學桃花源、欣賞世界名畫。還有愛麗絲遊夢仙境、觀察保育動物、昆蟲及遠古生物、飛入外太空及南投未來科技城等，還可借位攝影融入沙雕作品，體驗奇幻之旅。

(中時)