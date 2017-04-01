川普簽行政命令 為美製造業復興鋪路

我要評比

美國總統川普今天簽署2道行政命令，指示政府人員審查美國貿易赤字，並對濫用貿易規則的國家施加壓力，表示將展開美國勞工和企業的新頁。

川普在橢圓形辦公室指出，「我今天簽署兩道行政命令，明確且大聲地傳達這項訊息，並為美國製造業的偉大復興架設舞台。」

他說，「我們將修正這些不良的貿易協議。」

法新社稍早報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，其中1項命令將會產生「逐個國家和逐項產品」的詳細分析，並在90天內回報川普總統。

另1項命令則是要求政府檢視美國可針對外國政府補貼或在美傾銷的產品，有效課徵貿易關稅的方式。

川普選擇頒布這兩道命令的時間點，就在川普和中國大陸國家主席習近平會面之前，恐被視為對北京當局發出的警告。（譯者：中央社徐睿承）1060401

(中央社)