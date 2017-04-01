竹山警友薪火相傳 林志穎交棒林修誠
南投縣警察之友會竹山辦事處，新、卸主任交接，由溪頭妖怪村長，交棒給林修誠；林修誠目前擔任溪頭妖怪村發展協會理事長，及內湖國小家長會長，熱心公益，年輕有為！
警察局副局長吳銘淵表示，感謝前主任林志穎的鼎力支持，及所有默默付出的警察之友，長期關懷支持警政工作，並期勉警察同仁全力做好治安、交通及為民服務，營造和諧安全的環境。
林修誠表示，竹山警友辦事處在歷屆主任用心經營之下，奠定相當好的基礎，往後將秉持一貫熱忱的服務精神，做所有員警強而有力的後盾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。