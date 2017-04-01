竹山警友薪火相傳 林志穎交棒林修誠

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竹山警友辦事處主任交接，左起林志穎、吳銘淵、林修誠。（廖志晃翻攝）

南投縣警察之友會竹山辦事處，新、卸主任交接，由溪頭妖怪村長，交棒給林修誠；林修誠目前擔任溪頭妖怪村發展協會理事長，及內湖國小家長會長，熱心公益，年輕有為！

警察局副局長吳銘淵表示，感謝前主任林志穎的鼎力支持，及所有默默付出的警察之友，長期關懷支持警政工作，並期勉警察同仁全力做好治安、交通及為民服務，營造和諧安全的環境。

林修誠表示，竹山警友辦事處在歷屆主任用心經營之下，奠定相當好的基礎，往後將秉持一貫熱忱的服務精神，做所有員警強而有力的後盾。

(中時)