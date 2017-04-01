4月1日各報頭版要聞

●太陽花佔立院全無罪不認同40％ 認同29％

318太陽花學運佔領立法院案，台北地院昨審結，合議庭首度援引「公民不服從概念」，認定抗議行為動機與目的，都與公眾事務有關，將被訴煽惑他人犯罪、妨害公務等罪名的立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人判決無罪。根據旺旺中時民調公司所做「太陽花判無罪調查」，調查結果顯示有高達4成的民眾不認同北院的無罪判決，僅28.7％表示認同。

●川普抓順差國 台幣釀升機

美國總統川普下週與中國國家主席習近平首度會晤，他於3月31日簽署、發布兩項行政命令責成相關部會，大舉檢討各國濫用貿易手段緻美出現近500億美元龐大貿易逆差成因。據料這將是川普政府的強硬貿易保護主張化為具體行動的開端，首當其衝的是中國大陸（詳見圖），台灣對美出超雖排不上前10名，但為避免中槍，台幣有可能順應國際情勢，醞釀新一波的升值。

●「閨密門」毀一生涉13項罪名朴槿惠收押

南韓法院3月31日凌晨簽發對前總統朴槿惠的逮捕令，朴槿惠隨即遭檢方收押，並移送至位於京畿道義王市的首爾拘留所，成為了繼全斗煥和盧泰愚之後，南韓第三位被收押的前總統。朴槿惠在被罷免總統職務21天後遭收押，可能是有生以來最難過的一天。

●壽命 亮度不足 26款省電燈泡 騙人

行政院消保處及經濟部標檢局合作檢驗15廠牌82組省電燈泡，昨公布結果，發現竟有26組、32％省電燈泡的壽命或亮度等品質不合格，不合格率達3成2，飛利浦、歐司朗、東亞照明等知名品牌都有違規，不合格產品已全數廢證、下架。飛利浦、歐司朗與三大賣場昨宣布接受退換貨，東亞則未置可否。消基會痛批，廣告不實還有業者拒退費，應重罰。

●朴槿惠收押 蹲3.6坪牢房

身陷「閨蜜門」案的南韓前總統朴槿惠，昨凌晨遭法院裁定收押，被送往首爾看守所3.6坪大的囚室，成為南韓第3名遭監禁的前總統。她原在檢察廳大樓等待法院裁決，得知收押後，默默到廁所卸下她的招牌髮髻、用洗面乳卸妝，披髮素顏地搭車到看守所。韓媒指她遭收押顯示法院認為她與「閨蜜門」另一主角崔順實共謀關係成立，若收賄罪成，將面對最高45年刑期。

●川普揪貿易逆差國 點名台灣

美國總統川普昨簽署行政命令，責成美國商務部及美國貿易代表署（USTR），檢討長期對美有貨品貿易順差的16個貿易夥伴，是否以任何手段造成美國貿易逆差，例如低價傾銷或政府補貼，研究結果90天內要呈交川普，做為未來貿易政策依據，而台灣與中國都將是調查對象。

●太陽花 22人全無罪

2014年因立法院審查服貿條例爭議引爆的「318太陽花」學運，台北地檢署依妨害公務多罪起訴學運領袖時代力量立委黃國昌、學運主要人物林飛帆、陳為廷22人，台北地院審理2年今天審結，黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人全部無罪。全案仍可上訴。

●朴槿惠遭囚最重恐判45年有期徒刑

南韓前總統朴槿惠三月卅一日凌晨被法院裁準收押，成為繼盧泰愚、全斗煥之後南韓第三位被拘押的南韓前總統，已移送首爾看守所。

●朴槿惠被收押前 先散髮卸妝

朴槿惠曾為嬌貴的公主、尊榮的總統，今為階下囚。首爾看守所關過兩位前總統，身為女性的朴槿惠受到入住六人房的禮遇，唯須與其他人一樣遵守一切規定。閨密崔順實和三星少主李在鎔也都關在同一看守所，但是彼此不能見面，以免串供。

●符合公民不服從7大要件 太陽花佔立院22人全無罪

學生與公民團體三年前為了反對黑箱服貿協議，串聯發起佔領立法院行動，引爆震驚海內外的三一八「太陽花學運」，學運領導者林飛帆、陳為廷、黃國昌等廿二人，事後被台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務、違反集會遊行法等罪嫌起訴，台北地院認定眾人進入立院並非「無故」，而是有「行使公民不服從」的正當理由，昨判決廿二人全部無罪。北檢表示，待收到判決再研議是否上訴。

●川習會前下馬威 川普嗆：會議很困難

美國白宮三月三十日早上才宣布川習會下週舉行，川普總統當晚就給中國下馬威。他在推特上表示，下週與中國的會議會很困難，因為美國再也不能有巨額貿易逆差與工作流失。川普三十一日也簽署兩項行政命令，要求相關機構查明造成美國龐大貿易逆差的原因，並打擊未支付美國對特定進口商品課徵懲罰性「雙反稅」（反傾銷稅和反補貼稅）的欠稅行徑。

●惡臭夜襲高市11區民徹夜難眠

三分之一個高雄市前夜臭到讓人「不能睡」，空氣中盡是高濃度的阿摩尼亞味，環保局人員漏夜追查，確認來自台南市歸仁區一處掩埋場，研判可能是民眾掃墓引發或因燥熱導致沼氣自燃，也不排除故意縱火。

(中時電子報)