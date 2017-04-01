「鄧雨賢紀念文物展及音樂會」日本盛大開幕

台灣鄧雨賢音樂文化協會致贈書畫作品。（文化部提供）

今年適逢台灣歌謠之父鄧雨賢111冥誕紀念，駐日本代表處台灣文化中心與鄧雨賢音樂文化協會合作於106年3月31日至4月2日期間，合辦「四明望雨．櫻吹雪---台灣歌謠之父：鄧雨賢紀念文物展及音樂會」活動，除演奏鄧雨賢經典創作作品之外，活動期間同步展出鄧雨賢的手稿等紀念文物。

31日上午舉行開幕典禮，駐日代表謝長廷、鄧雨賢嫡孫鄧泰超、全鐘獎得獎人華姵，及彫塑家蒲浩明等人均專程參加。謝代表致詞時指出，鄧雨賢為台灣傑出音樂家，為譽為「台灣歌謠之父」，其生平雖然短暫，但在音樂創作上發出閃亮的光芒。鄧雨賢創作的旋律動人，膾炙人口，從他身上，可以看到台灣歌謠發展歷程，以及台灣與日本的歷史淵源，希望透過音樂交流加強台日關係。

華佩女士（中）吹奏長笛。（文化部提供）

鄧雨賢的嫡孫鄧泰超表示，祖父在臺北師範學校（1920年）求學的時候，是跟隨一條慎三郎（又名一條眞一郎）老師學習音樂，1929年曾到日本東京遊學專研音樂作曲」，因此這次到東京臺灣文化中心與辦展覽及音樂會特別有意義。4月正值日本櫻花盛開的時期，所以活動也特別取名為『四月望雨‧櫻吹雪-台灣歌謠的春雨』系列活動。

本次活動將首次展出中由鄧雨賢作曲、奧山貞吉編曲作品---『閒花嘆』原稿，以及其原版曲盤。這首「閒花嘆」手稿可以說是目前唯一保存完整的演奏曲譜，展場也將同時展示總統蔡英文在「台灣歌謠的春雨-傳‧鄧雨賢」一書上簽名鼓勵的書冊。

活動期間音樂會的演出，由鄧雨賢協會的音樂總監、留法長笛雙碩士長笛演奏家華姵女士策畫並帶領音樂團隊，以現代年輕人的元素來詮釋鄧雨賢老師的作品。開幕活動吸引逾60名鄧雨賢歌迷參加，現場互動熱烈。

(中時電子報)