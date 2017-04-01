「鄧雨賢紀念文物展及音樂會」日本盛大開幕
今年適逢台灣歌謠之父鄧雨賢111冥誕紀念，駐日本代表處台灣文化中心與鄧雨賢音樂文化協會合作於106年3月31日至4月2日期間，合辦「四明望雨．櫻吹雪---台灣歌謠之父：鄧雨賢紀念文物展及音樂會」活動，除演奏鄧雨賢經典創作作品之外，活動期間同步展出鄧雨賢的手稿等紀念文物。
31日上午舉行開幕典禮，駐日代表謝長廷、鄧雨賢嫡孫鄧泰超、全鐘獎得獎人華姵，及彫塑家蒲浩明等人均專程參加。謝代表致詞時指出，鄧雨賢為台灣傑出音樂家，為譽為「台灣歌謠之父」，其生平雖然短暫，但在音樂創作上發出閃亮的光芒。鄧雨賢創作的旋律動人，膾炙人口，從他身上，可以看到台灣歌謠發展歷程，以及台灣與日本的歷史淵源，希望透過音樂交流加強台日關係。
鄧雨賢的嫡孫鄧泰超表示，祖父在臺北師範學校（1920年）求學的時候，是跟隨一條慎三郎（又名一條眞一郎）老師學習音樂，1929年曾到日本東京遊學專研音樂作曲」，因此這次到東京臺灣文化中心與辦展覽及音樂會特別有意義。4月正值日本櫻花盛開的時期，所以活動也特別取名為『四月望雨‧櫻吹雪-台灣歌謠的春雨』系列活動。
本次活動將首次展出中由鄧雨賢作曲、奧山貞吉編曲作品---『閒花嘆』原稿，以及其原版曲盤。這首「閒花嘆」手稿可以說是目前唯一保存完整的演奏曲譜，展場也將同時展示總統蔡英文在「台灣歌謠的春雨-傳‧鄧雨賢」一書上簽名鼓勵的書冊。
活動期間音樂會的演出，由鄧雨賢協會的音樂總監、留法長笛雙碩士長笛演奏家華姵女士策畫並帶領音樂團隊，以現代年輕人的元素來詮釋鄧雨賢老師的作品。開幕活動吸引逾60名鄧雨賢歌迷參加，現場互動熱烈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。