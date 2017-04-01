新造型走搖滾風帥炸 蔡依林戴 「鼻環」亮相
「呸姐」蔡依林日前將白色內衣外穿，再搭配一襲粉紅裝扮，被粉絲大讚時尚前衛，近日替大陸時尚雜誌《YOHO!GIRL》拍攝封面時，更夾著銀色鼻環亮相，讓人直呼「呸姐果然沒有極限」。
蔡依林在臉書發佈短片，畫面一開始就見她臉上夾著銀色鼻環，前衛造型散發濃厚搖滾風，接著陸續變換不同風格的服裝，並隨著造型變換臉部表情，時而俏皮時而冷豔相當到位，尤其對著鏡頭甩髮那幕，更被網友大讚帥到爆表，短短幾個小時已經超過12萬人點閱，而她也寫下感想「新寵，鼻環，來一個嗎親？」，可見對首次嘗試的造型相當滿意。
影片發布後也引來許多粉絲留言讚美，「還有什麼是妳不能嘗試的」、「呸姊好強，什麼都能駕馭」，不過仍不忘問及新專輯進度，直呼「新專輯最好給我瘋一點！！！ 就是要ㄎㄧㄤ的呸姐」。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。