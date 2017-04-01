新造型走搖滾風帥炸 蔡依林戴 「鼻環」亮相

蔡依林新造型夾鼻環亮相，讓粉絲相當驚豔 。(圖/本報系資料照)

「呸姐」蔡依林日前將白色內衣外穿，再搭配一襲粉紅裝扮，被粉絲大讚時尚前衛，近日替大陸時尚雜誌《YOHO!GIRL》拍攝封面時，更夾著銀色鼻環亮相，讓人直呼「呸姐果然沒有極限」。

蔡依林雜誌拍攝影片。(影片/蔡依林臉書)

蔡依林在臉書發佈短片，畫面一開始就見她臉上夾著銀色鼻環，前衛造型散發濃厚搖滾風，接著陸續變換不同風格的服裝，並隨著造型變換臉部表情，時而俏皮時而冷豔相當到位，尤其對著鏡頭甩髮那幕，更被網友大讚帥到爆表，短短幾個小時已經超過12萬人點閱，而她也寫下感想「新寵，鼻環，來一個嗎親？」，可見對首次嘗試的造型相當滿意。

蔡依林專輯進度以及感情狀況，仍是外界關注焦點。(圖/本報系資料照)

影片發布後也引來許多粉絲留言讚美，「還有什麼是妳不能嘗試的」、「呸姊好強，什麼都能駕馭」，不過仍不忘問及新專輯進度，直呼「新專輯最好給我瘋一點！！！ 就是要ㄎㄧㄤ的呸姐」。

(中時電子報)