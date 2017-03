揮別BEAST Highlight明快風格再出擊

曾為南韓全方位實力派男團BEAST成員的尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光與孫東雲5人告別舊東家,以新團名Highlight展開活動,以勢如破竹之姿重返南韓樂壇。

現以Highlight團名活動的尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲,曾與BEAST前成員張賢勝組成6人組,2009年10月以「Bad Girl」作為主打歌出道,隔年3月發表第2張迷你專輯「Shock of the New Era」便以「Shock」拿下第一座音樂節目冠軍,此後發表作品一直都有不錯成績,成為南韓樂壇當時冉冉上升的新星。

BEAST在2011年發行首張日本單曲,正式進軍日本市場,同年發行第1張正規專輯「Fiction and Fact」,先行曲「On Rainy Days」與主打歌「Fiction」先後拿下多座音樂節目冠軍,專輯也在發行當月以9萬張銷量,奪下南韓唱片排行榜Gaon的月排行榜冠軍。

穩健台風與鮮明的歌曲風格為他們帶來大量人氣並屢創佳績,每次重返發表的先行曲與主打歌幾乎都能拿下音樂節目冠軍,是南韓少數有如此成績的偶像團體。

BEAST在日本正式出道後,同時進行日韓兩地工作,成員也各自在不同領域有活躍表現,尹斗俊與李起光都曾以戲劇作品獲獎,也是綜藝節目寵兒,愛踢足球的兩人更是公認的實力派球員,不僅在運動類節目表現令人嘆為觀止,也加入知名明星球隊FC MEN,固定練球及比賽。

投入創作多年的龍俊亨,不僅在團體音樂作品及主唱梁耀燮的個人專輯「The First Collage」中參與製作,2013年推出個人專輯「FLOWER」也是由他親自操刀。

梁耀燮與孫東雲都參與多部音樂劇演出,精進演唱及表演實力,孫東雲也在2015年推出個人日文迷你專輯「只有你」。

張賢勝則是與同公司歌手泫雅組成雙人組合「Trouble Maker」,不同於所屬團體的成熟性感風格,吸引不少歌迷支持。

但在2016年4月,BEAST當時所屬公司Cube娛樂宣布,成員張賢勝因音樂理念與團員不合,正式退出團體,以Solo歌手身分活動,BEAST也改為5人組合。

尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲5人與Cube娛樂合約於2016年底到期後決定不再續約,宣布成立經紀公司Around US娛樂,5人同時身兼藝人及公司最大股東。

然而,Cube娛樂在2016年初重新申請了「BEAST」的商標權,延續期限甚至長達10年,決定自立門戶的5人同時面臨無法以原團名活動的窘境。

在新公司塵埃落定前,仍有各種工作的5名成員,一度只能以5人的姓氏「尹龍梁李孫」暫代團名,但成員也展現積極樣貌,進行個別活動的同時,也表示會盡力找出能最快回到歌迷身邊的方式。

Cube娛樂在今年2月初發表官方聲明,表示張賢勝將與2名新成員重組BEAST,引起大批歌迷反彈,張賢勝也以自己的Instagram帳戶發文,表示從未聽聞此事。張賢勝的這篇發文之後被刪除,Cube娛樂的這項重組計畫也不了了之。

Around US娛樂今年2月底正式發表5人的新團名「Highlight」,寓意為最明亮的部分、最顯眼的存在;Highlight隨後在3月13日發表先行曲「It’s Still Beautiful」,20日推出第1張迷你專輯「Can You FeelIt?」展開宣傳活動。

孫東雲上廣播節目宣傳新歌時,談及決定團名的過程。他說是在看到之前以BEAST名義活動的最後1張專輯「Highlight」海報後,才得到靈感,經團內多數決後定下這個團名。

隊長尹斗俊透露,他是持反對意見的其中1人,表示自己原本希望直接以公司名「Around US」做為團名活動;梁耀燮則說,他曾提議以「With Us」做為團名,結果被成員以「太像便利商店名稱」為由駁回。

以新團名重新開始活動的5人都說,會以新人的心態繼續努力,並表示雖然過去有很多快樂的回憶與榮耀,但現在必須放下過去看著前方的道路邁進。

Highlight選擇以節奏明快的主打歌「Plz don’t be sad」做為新開始,展現充滿活力又逗趣的一面,負責製作歌曲的龍俊亨表示,希望藉由這首歌讓周圍感到辛苦的所有人打起精神。

Highlight官方YouTube頻道也在打歌活動開始前上傳本次活動的應援法教學影片,模擬KTV的演唱畫面,加上Google翻譯發音示範,創意十足。

再次「出道」1週後,「Plz don't be sad」28日在Genie、Bugs、Naver Music、Olleh Music等6個主要音源網站週排行取得第1名佳績,以及GAON數位綜合榜、音源下載榜及專輯榜三冠王,並在本週連續拿下4個音樂節目冠軍。

獨資設立公司的Highlight成員,如今能更自由地展現自己的色彩,今後應也能像這次主打歌名及新團名涵義一般,不再感到悲傷地成為歌迷心中「最明亮的存在」。(中央社廖禹揚)1060401

(中央社)