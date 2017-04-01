清明連假賞花趣！林口竹林寺櫻花正美

林口竹林寺櫻花。（新北市景觀處提供）

連假何處去？搭捷運賞花趣！又到了令人期待的清明假期，清明假期除了祭拜祖先外，趁著難得的假期出門走走賞花吧！

今年由於暖冬，所以櫻花花期延後，目前盛開的櫻花大多是昭和櫻，地點有淡水、三芝、金山等區域，櫻花開花情形都有達到4到5成以上。大家所熟知的淡水天元宮及三芝三生步道吉野櫻還沒開，仍請愛花人需耐心等待。

林口區竹林寺櫻花正美，約開8-9成；三芝區三生步道靠近賞桐步道約有20-30棵的昭和櫻現正綻放，約開4-5成。杜鵑部分，則可以到土城太極嶺、烏來環山路及金山區法鼓山賞花，而法鼓山的石斑木現正盛開約7-8成，如果想欣賞流蘇花，則可到八里渡船頭大眾廟前賞花。

三芝三生步道後段櫻花。（新北市景觀處提供）

新北市政府綠美化環境景觀處謝宏偉處長表示，「清明連假大家可趁著掃墓之餘來賞花，但須留意各區掃墓地區的交通管制情況，也請搜尋『新北市清明服務網』查詢相關掃墓資訊及交通管制情形，避開交通尖峰堵塞路段，以免掃了賞花的興致，並歡迎加入FB『賞花賞螢快報』粉絲團，瞭解最新的花況及資訊。」。

(中時電子報)