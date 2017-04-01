「習川會」在即 兩岸應降低美國在台海影響力
「習川會」即將登場，美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士的高雄市親民黨議員吳益政認為，兩岸間的關係被綁在「台獨」或「武統」兩種選項之下，正好給了美國在台海問題參與、扮演或干擾的角色，若兩岸關係越趨正常，美國在台海的空間就會越小。兩岸應降低美國在台海關係上的影響力。
蔡政府上任後，不提「九二共識」，讓兩岸關係陷入僵局。根據《中評社》報導，吳益政認為當兩岸對話必須透過第三方美國時，美國著力空間就顯得更大，兩岸有很多路可走，為何要被九二共識這四個字綁住呢？最重要的核心價值「兩岸同屬一中」不變即可。
大陸身為崛起大國，應試圖降低美國對台的影響力，或台灣想拉美日對抗大陸的意圖。絕對不是以武嚇、封鎖或懲罰台灣的手腕。吳益政強調不管蔡政府喜不喜歡九二共識，或大陸堅不堅持九二共識，兩岸應試圖思考、創造出更多的和平路徑。
(中時電子報)
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