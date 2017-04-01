歐盟提脫歐談判計畫 否認要懲罰英國

在英國正式啟動脫歐程序後48小時，歐盟今天提出初步談判計畫，歐洲理事會主席圖斯克否認會對英國採取「懲罰」措施，他吐槽英國脫歐本身就是一種懲罰。

圖斯克（Donald Tusk）今天說明有關英國退出歐洲聯盟的談判計畫，他否決英國首相梅伊（Theresa May）要求，同步展開脫歐談判和未來關係。

他指出，在英國2019年退出歐盟前，雙方將不會就未來貿易關係簽署協議，但一旦達成脫歐協議，雙方即可展開新關係「架構」的談判。

歐盟今天強調「先談分手再計畫未來」，而這明顯是針對梅伊而來，因為她之前表達希望商討脫歐條件的同時，也一併討論英國未來和歐盟的關係。

圖斯克說，歐盟未來與英國的談判將是一種「損害控制」，包括致力減少英國脫歐後對歐盟公民、企業和會員國造成的不確定性影響，並確保英國會尊重作為會員國需負擔的財務承諾和責任。

此外，他預告未來歐盟與英國的談判將是艱鉅及複雜，甚至會是對抗的，但他否認歐盟會採取懲罰性做法，他並吐槽英國說，脫歐本身對英國就是懲罰了。

他進一步指出，歐盟將全力以赴達成結果，「但同時也將為談判失敗做好準備」。

除了英國，歐盟27國領袖將在4月29日召開峰會，屆時將進一步確定與英國談判方案，可能在5月時開始談判。1060401

(中央社)