種族歧視從何而來 巴黎展覽細說從頭

巴黎的人類博物館耗時兩年，推出以歧視為主題的展覽，試圖告訴大眾，人類之間的基因差異其實並未大到可用種族分類，當人們開始區分「我們和他者」時，就可能陷入歧視。

人類博物館（Musee de l’Homme）經過6年整修，2015年10月重新開館。

重新開館以來的首次大型特展「我們和他者：從偏見到種族歧視」（Nous et Les Autres: Des Prejugesau Racisme），籌備歷時兩年，集合數十名研究員之力才完成，今天揭幕。

展覽重點在種族歧視的根本成因，有3個主要展區，分別探討依人類的自然特徵歸類和區分階級的過程；接著檢視「種族優劣」概念的形成，回顧人類史上的制度化歧視，如美國黑白隔離政策、盧安達屠殺和納粹主義；最後審視法國和世界的歧視現況。

策展人之一、歷史學者雷諾-帕里歌（Carole Reynaud- Paligot）受訪時說，歧視的第一步是把人歸類，這些分類不是自然產生，而是社會告訴民眾「這人好像是穆斯林」、「那人應該來自非洲」；第2步是區分階級，「也就是分類後，認為有些人比其他人高級，這裡就開始出問題了」。

歧視的第3步是僵化身分認同，意即認為某一類人就是會有一些外在、智識或道德上的特徵，改變不了，也不會進步，這3元素就構成歧視。

展場入口刻意打造成機場大廳，當觀者走過金屬探測門時，會聽到一句帶有偏見的評語，用意是提醒觀者自己看待別人時可能也有一樣的偏見。

展覽有一區特別以基因學角度探討種族議題。舉例來說，透過刻意培育以強調某些特徵，不同品種的犬之間差異會很大；但人類經過天擇和移民，彼此在基因上其實相去無幾，膚色的不同主要是人類先祖以非洲為起點而散居世界各地時，為了適應不同的氣候條件，高緯度族群發展出較淺的膚色，熱帶地區的人則較深。

另一名策展人赫爾（Evelyne Heyer）為基因人類學者。她表示，從人類基因資料來看，要描述人類的多元性，種族並不是一個很好的概念，因為各族群間的基因差異並不大，不足以用種族這個詞來區分。

展覽最後以7個比人還高的藍色字母立燈「EGALITE」（平等）作結，伴隨世界各國民眾爭取權利平等的遊行呼聲，這些豎立的字母分散排列，讓觀者從中繞行而過，再次提醒大家，平等從來不是天上掉下來的禮物。

展期自3月31日到2018年1月8日止。1060401

(中央社)