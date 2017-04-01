冷氣團加鋒面 玉山降雪合歡山降冰霰

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大陸冷氣團配合鋒面通過，玉山今天凌晨降雪，截至上午7時累積4公分，合歡山也短暫降冰霰，但鋒面漸離開，水氣開始減少。

大陸冷氣團發威配合鋒面通過，玉山北峰氣象站今天凌晨3時30分觀測到開始降雪，持續到清晨7時已累積4公分，今天上午到中午有機會持續降雪，但鋒面開始逐漸離開，乾空氣接著抵達，降雪現象最慢下午停止。

另一方面，合歡山松雪樓到武嶺一帶，今天凌晨也疑降冰霰，松雪樓人員指出，今天清晨就看到山壁、樹梢被白白冰雪覆蓋，但不久後轉為降雨，積冰逐漸融化；中央氣象局根據氣象數據研判，合歡山應為降冰霰。但不管是降雪或降冰霰，遊客都很開心。

交通部公路總局表示，省道台14甲線31公里處武嶺，到33公里處的合歡山遊客中心，因路面結冰，車輛須加掛雪鏈才能通行，呼籲駕駛人配合管制。

中央氣象局表示，這波大陸冷氣團與鋒面通過配合，3000公尺以上高山出現降雪機會，但鋒面今天上午逐漸往東南方向離開，乾空氣接著抵達，天氣系統轉趨穩定，中部山區降雨最慢下午停止，隨著降雨停止，高山固態降水(冰霰或雪)的機率就大幅降低。1060401

(中央社)