清明掃墓去 北市免費公車一覽表
清明節將至，為因應民眾掃墓需求，台北市交通局於今起4天針對台北富德、南港軍人、陽明山第一公墓，規劃5線掃墓公車。
為了因應大批掃墓人潮，台北市交通局公共運輸處，訂定3月18、19、25、26及4月1、2、3、4等連續8個例假日進行疏運規劃。
市府針對台北市富德公墓、南港軍人公墓、陽明山第一公墓等三大主要墓區，規劃5線免費掃墓公車，呼籲民眾勿自行開車上山。
公運處指出，首都客運、大都會客運、台北客運將在富德靈骨樓、富德公墓辦公室、陽明山靈骨樓附設乘客服務中心，並在墓區沿線懸掛紅色布條，指引民眾搭乘公車的位置。
班次部份，木柵線、南港線、崇德線及陽明山線，尖峰時間3至5分1班、離峰5至10分1班。業者指出，依照往年經驗，搭車上山掃墓的民眾將達80萬人次以上。1060401
(中央社)
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