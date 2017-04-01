樹林帆布工廠大火 深夜燒到天亮

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新北市樹林區西圳街一段RC建築物3月31日夜發生火警，火勢猛烈。由於現場堆滿塑膠帆布，難以撲滅。消防局動員逾200人搶救，1日清晨已控制火勢，所幸無人傷亡。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年4月1日

新北市樹林區西圳街一段RC建築物3月31日夜發生火警，火勢猛烈。由於現場堆滿塑膠帆布，難以撲滅。消防局動員逾200人搶救，1日清晨已控制火勢，所幸無人傷亡。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年4月1日

新北市消防局昨天深夜獲報，樹林區西圳街一段RC建築物發生火警，火勢猛烈。由於現場堆滿塑膠帆布，難以撲滅。消防局動員逾200人搶救，今天清晨已控制火勢，所幸無人傷亡。

消防局昨天深夜11時25分獲報，樹林區西圳街一段一棟4樓RC建築物4樓全面燃燒，立即派員前往搶救，但現場堆滿易燃物，火勢一發不可收拾。

消防局副局長陳崇岳表示，火勢猛烈，消防局已加派多輛水庫車支援，共計出動44分隊、1中隊、1特搜大隊、3大隊消防人員215人，各式車輛78部到場救援。

由於現場堆滿塑膠製品，燃燒後帶著高溫以致火勢擴大，消防人員極力搶救，上午7時43分火勢控制，初估燃燒面積3至4樓，約2000平方公尺。1060401

(中央社)