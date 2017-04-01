貿易赤字打頭陣 川普擺好陣式迎習近平
美國總統川普在北京宣布中國國家主席習近平訪美後，連續出招，今天簽署行政命令，直指中國對美巨額貿易順差。川習會將登場，川普已擺好陣式迎接習近平到訪。
川普（Donald Trump）31日簽署針對解決美國貿易赤字和不公平貿易的2項行政命令，同時將強化打擊竊盜與「山寨」美國企業智慧財產的行為。
川普說，貿易大概是他今天得以站在白宮的主要原因之一。川普未如早前批判中國對美國的龐大貿易順差，他說，要和習近平坐下來談些「非常嚴肅的事。」
美中雙方遲至30日才陸續宣布兩國領袖將於4月6至7日的會面安排，北京視習近平首會川普攸關面子和裡子。
川普政府在中方公布消息後，連續出招，他30日在推特（Twitter）貼文，「下週與中方會晤將非常困難，美國不能再持續鉅額貿易赤字。」
商務部、貿易代表署和白宮，接連就貿易赤字和不公平競爭發表談話與報告。川普於週末前高調簽署行政命令，在川習會前擺出架式和叫陣的意味濃厚。
為實踐競選承諾，川普在執政百日內宣示對貿易赤字開刀。但未如選舉承諾於上任首日宣布中國為貨幣操縱國，至今也未對中國輸美產品徵收高關稅。
美國人口調查與統計局資料指出，中國、加拿大、墨西哥、日本和德國是美國前5大貿易夥伴，也是美國貿易赤字主要來源，中國對美國整體赤字的貢獻近半，2016年達3470億美元，川普誓言將解決美國長期為世界最大貿易逆差國的問題。1060401
(中央社)
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