長榮航空訂購的波音新機 完成首次飛行
航空巨擘波音（Boeing）公司的客運新機種「夢想客機」（Dreamliner）787-10，今天完成4小時58分的首次飛行。包括台灣長榮航空等9家航空公司，都是787-10的買主。
波音公司發布新聞稿指出，在明年上半年交貨前，波音787-10客機將展開全面的飛行測試，執行這架新機首次飛行的正駕駛柏格（Tim Berg）說，從起飛至降落，這架飛機操控如預期般完美。
新聞稿指出，波音787-10客機目前已接獲149張訂單，分別來自世界各地的9家買主。
像是荷蘭皇家航空公司（KLM Royal Dutch Airlines）、美國聯合航空（United Airlines）、全日空航空（All Nippon Airways）、英國航空（British Airways）、新加坡航空公司（Singapore Airlines），以及台灣長榮航空等。
波音787-10號稱787系列型號最大的機種，質材採用輕量化的碳纖維等，大幅減輕機身重量，機艙內設置最新型氣體過濾系統及升級的空氣壓縮機等設備，大幅提高機艙內空氣清淨與濕度，噪音也比同型機種減少60%。1060401
(中央社)
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