臉書創辦人祖克柏 背女兒健身

有人說女兒是老爸上輩子的情人，臉書創辦人兼執行長祖克柏也不例外，疼女兒近乎形影不離，就算健身也要背她一起鍛鍊，直說女兒是督促他的最佳健身教練。

祖克柏（Zuckerberg Mark）初為人父，迫不及待與臉友分享有女萬事足的喜悅，不時上網曬愛女萌樣。

今天他又帶著愛女曬萌，兩段掛載在他個人臉書網頁的影音，紀錄祖克柏身背16個月大的女兒鍛鍊體魄，先是5個引體向上，再來14回伏地挺身，祖克柏氣喘吁吁。

他回復網友的留言說，正當健身結束，女兒卻喊著再來再來，可說是他見過最會要求的健身教練。

不過影片顯示，祖克柏背小孩健身，女兒的頭卻直直往後仰，有個網友看了捏把冷汗說，小兒科醫師提醒這樣是很危險的，不是「叔叔有練過」就OK。

儘管如此，父女曬恩愛，網友仍佳評如潮，羨慕他家庭幸福美滿，也有人說，若不背小孩做引體向上，自個兒能耐大概就5個吧，見賢思齊，想想也該動起來了。1060401

(中央社)