習川會前再放話 川普：美中不公平競爭
下週習川會即將登場，美國總統川普頻頻出招。繼在推特發文後，他在與美國製造業代表見面時再度重申，不公平競爭讓美國就業機會流往中國，叫陣意味濃厚。
川普於美國時間3月30日於Twitter發文稱，「下周與中國領導人的會晤將『非常艱鉅』，我們不能再容許巨額的貿易赤字和就業機會的流失，美國企業必須尋求其他替代選項」。
31日川普在白宮與美國全國製造業協會成員會面時，再度提到「中美不公平競爭」，中央社報導，他直截了當地說，不公平的競爭環境，讓美國的就業機會流向中國、墨西哥及其他國家。
習川會在即，川普頻頻出招，意圖非常明顯，就是要在貿易上向北京展現強勢態度。
(中時電子報)
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