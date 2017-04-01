清明連續假期掃墓 台北市交管看這篇

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清明四天連假從今天起至4日，台北市警察局規劃在富德公墓、陽明山第一公墓等地進行交通管制，疏導人潮，管制時間為每天早上5時30分至下午5時。

北市警局表示，預估清明連假將湧現掃墓人潮，因此，提前從昨天下午3時30分就提前在忠孝西路中山北路口等86處重要路口崗位疏導車流，並在連假期間針對重要公墓進行交管。

管制時間為4月1日至4日每天早上5時30分到下午5時，分兩大地區管制，其中富德公墓管制點為木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口、木柵路5段18號前、木柵路5段西側（富德里公車站）巷口、西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、南港區研究院路3段175巷口、研究院路3段226號前(中華科技大學往富德墓區入口)、以及信義區崇德街、富陽街口；而陽明山第一公墓管制範圍則為北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口道路）。

北市警方表示，木柵路5段18號前、西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷口、研究院路3段175巷口及崇德街與富陽街口，管制機車及各種車輛進入，只准許掃墓公車、復康巴士或持通行證車輛通行；至於其他管制點則可騎機車前往。

北市警方指出，4月4日為收假日，除依「假日交通疏導崗位」派勤外，將視北市交通狀況，彈性增派交通疏導崗位18處，動用警力16名、義交14名共30名，維護交通順暢。1060401

(中央社)