清明連假 12歲以下兒童免費遊森林遊樂區
清明連假那裡玩？林務局東勢林區管理處推出4月1至4日優惠12歲以下兒童免費暢遊大雪山、八仙山、武陵森林遊樂區，鼓勵親子走入森林遊樂區，體驗大自然。
林管處特別在大雪山、八仙山辦理小朋友喜愛的貓頭鷹免費DIY活動，每天限額80名，每天上午、下午各進行2場次，每場次20名，歡迎有興趣的小朋友每天早上9點起於遊客中心報名參加，額滿為止。
東勢林管處指出，春暖時節的大雪山、八仙山、武陵森林遊樂區，各森林步道兩旁的林木正抽葉芽換新裝熱鬧迎接春的到來，春天花卉埔里杜鵑、山楜椒、台灣杜鵑、紅粉佳人櫻花、杏桃花均不落人後爭妍綻放。
在枝椏跳躍鳴唱的青背山雀、白耳畫眉、冠羽畫眉、灰喉山椒及台灣藍鵲時而悠遊穿梭於林徑間是常見嬌客；水花飛濺如煙似霧的桃山瀑布富含令人心曠神怡的陰離子，歡迎大家利用連假上山渡假，休閒、遊憩、登山、健行、賞鳥、森林浴一次滿足。1060401
(中央社)
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