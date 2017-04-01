那些令人難忘的太陽花學運10件事

太陽花學運。（本報系資料照）

離當初太陽花學運3年過去了，就在昨天台北地院審結、立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人無罪之餘，你還記得什麼？網路溫度計DailyView就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》找出十件學運至今，仍受到網友關注的事件，不管你支持學運與否，它終究是台灣人的共同記憶。

從第10到第6分別是口號「當獨裁成為事實，革命就是義務」、學運退場演講、歌曲《島嶼天光》、「割闌尾」活動、以及口號「自己的國家自己救」。可以看出都是較為意象的理念傳達，都是試圖讓學運活動傳達到社會各階層。

5.打人的警察

在學運期間的肢體碰撞狀況多，在場維持秩序的警察站在地一線，尤其在民眾轉往攻占行政院時，發生流血驅離事件，而事後一張警察戴著頭盔，面目猙獰揮舞警棍的照片，也引起熱議，不過直到現在，警員身分依然成謎。

4.兩岸監督條例進度

學運退場前要求政府務必做到「先立法再協商」，指的就是《兩岸協議監督條例》，不過這項草案，卻直到今年3月才排定立院初審，離完成立法還有漫漫長路。

劉喬安。（方濬哲攝）

3.太陽花女王劉喬安

在學運期間，由於一張綁著馬尾的清新照片流出，被封為太陽花女王的劉喬安，在學運結束後也成為了鎂光燈追逐的焦點，但不斷爆出負面新聞後，先是被踢爆援交，接著又被檢方查出涉跨國仲介賣淫，形象掃地。

2.黃國昌

原本是中研院法律學研究員的黃國昌，在學運期間被封為戰神，自2012年的反媒體壟斷運動開始嶄露頭角，而後也趁著聲勢選上立委，但日前由安定力量聯盟發動的「拔昌列車」罷免活動已在汐止等地區趴趴走，預計在4月8日活動過後，將法定連署書送到選委會進行審議，正式進入罷免投票階段。

1.攻佔立法院、行政院

而說到最讓網友印象深刻的畫面，就屬318攻佔立法院、323行政院的場景了。超過200多人衝進政院，試圖占領，時任行政院長江宜樺認為學生運動變質，下令警方驅離，引發流血衝突，總計約共有174名警員、民眾受傷。

(中時電子報)