歡度兒童節 這些圖書館寓教於樂很好玩

一年一度的兒童節即將到來，爸媽還在煩惱要帶小孩去哪玩嗎？家附近的圖書館其實也「很好玩」，是寓教於樂的好地方。

去年5月才開館的鶯歌兒童玩具室，位於新北市立圖書館鶯歌分館地下1樓，佔地約200坪，是目前新北市最大，也是三鶯地區首座親子玩具室。

這裡以在地「鶯歌石」的意象打造充滿童趣的玩具森林，提供適合親子共玩、安全的互動遊憩空間，針對不同年齡還提供上百種益智玩、教具免費「借玩」服務，當然也有最受小朋友喜愛的遊戲球池、故事劇場，家長可以和孩子一起快樂的玩玩具，也可以兼顧教育學習，更讓鶯歌地區的民眾不用再到其他縣市便能輕鬆享受親子互動的歡樂時光。

新北市立圖書館總館的兒童閱覽區，是兒童專屬的閱讀學習空間，規劃有兒童閱覽區、親子共讀區、故事屋、大故事書、以及圖書館Fun學趣等不同主題區域，讓不同年齡的孩童有屬於自己的活動空間。

為了滿足兒童喜愛發掘新奇有趣事物的冒險精神以及提高小朋友的學習力，這裡的兒童閱覽室藉由巧妙的陳列布置，結合數位科技，讓每個角落都有著新奇有趣的設施，等著被小朋友發掘。

除了有孩童專屬的「吐司寶寶」自助借還書機，讓小朋友可以自行借還書，還有「3D海底世界」互動體驗，訓練孩子的美學創意，「大型互動投影故事書」，將繪本直接投影在圖書模型上，吸引專注力不高的兒童目光，以及「認識圖書館互動遊戲牆」，讓孩子可以在圖書館裡尋寶冒險，也用數位科技抓住小朋友的心。

鄰近捷運竹圍站旁的淡水竹圍兒童玩具室，設有兒童圖書區與玩具區、大肌肉活動區，讓親子可以藉由愉快的遊戲方式，共同體驗學習的樂趣，也是親子共讀共遊的好去處。

竹圍分館兒童室將圖書與玩具規劃在同一個空間中，希望孩子在玩玩具的同時，可以引發親子一起拿起書本共讀，增添孩子學習的多樣性。圖書館除了有0至9類兒童讀物，還有250多件，包括古童玩、益智類、語文類、科學類、社會文化類、操作類及嬰兒類玩具，以及100公分以下嬰幼兒的大肌肉活動區，讓孩子可以在遊戲中訓練他們的大肌肉發展。1060401

(中央社)