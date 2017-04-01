清明連假遊基隆 15米虎克船長陪你玩
基隆童話藝術節從4月1日起一連4天展開，15公尺高的大型裝置藝術虎克船長現身在海洋廣場，5公尺高的小木偶也會坐在舊火車站屋頂等待遊客到來，將市區打造成「兒童藝術城」。
紙風車基金會副執行長任建誠指出，位於市中心的國泰世華銀行上方則有9公尺的大企鵝，陽明海洋藝術館也設置24公尺的大藍鯨拱門，附近還有海象、八爪章魚、月亮等大型裝置藝術，從西岸、海洋廣場延伸到東岸都可以看到童話人偶行蹤。
市長林右昌表示，4日晚間也將邀請長榮交響樂團在海洋廣場演奏，曲目包括台灣歌謠、世界民謠、法國香頌及動畫電影主題曲，歡迎民眾在徐徐海風吹拂下，伴隨華麗優雅的交響樂聲中，帶著孩子來場精彩的音樂饗宴。
教育處表示，基隆港邊也會懸掛學童繪製的魚旗，結合港灣周邊建築，形成極具藝術氣息的微笑港灣，也盼透過精心安排的一系列活動，陪伴孩子度過歡樂有趣的兒童節。1060401
(中央社)
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