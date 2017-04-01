這原因 葉君璋要林益全少撲球
(09:33 加入林益全守備畫面與雙林閉門對質)富邦悍將外野手林哲瑄前天臉書貼文，暗指隊友守備不積極，一般認為是指一壘手林益全，總教練葉君璋為此緩頰。因林益全在2014年因撲球造成左肩嚴重傷害，葉君璋表示，提醒過他非必要時不要撲球，以免本季報銷，並也特別告知林哲瑄。
前天富邦悍將8比9不敵中信兄弟，林哲瑄在臉書粉絲團發文：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」引發網友熱議，包括高國輝、張建銘等人都回文：超屌的，引發悍將隊休息室風暴。葉君璋為此事，昨特別召集林哲瑄、林益全、胡金龍、高國輝等資深球員開會，被媒體報導〈葉總找雙林閉門對質〉，化解可能的誤會和心結。
(中時電子報)
關鍵字：林益全
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