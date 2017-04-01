航空公司比奢華 飛機將建高空泳池？

阿聯酋最新飛機計畫APR001示意圖。(圖/Emirates)

航空迷們想在高空三萬呎上游泳嗎？(圖/Emirates)

日前沙烏地阿拉伯國王訪華陣仗展現雄厚財力，除有上千名隨行人員與506噸重行李，「金舷梯」也成為鏡頭焦點之一，飛機裝潢更不在話下。而現在竟有中東航空公司宣布打造機上泳池，教不少人頗為期待，以下就來看看裡頭藏有什麼玄機～

飛機商務艙酒吧、頭等艙淋浴間不夠看了？中東航空公司阿聯酋昨曝光最新飛機內裝計畫，將機艙內部分為三層樓空間，頂層是客艙座位，中間夾層設有綠地公園和撞球遊戲間，底層建有游泳池、健身房等，池畔還置有躺椅。

這項看似創舉的航空界計畫，吸引超過6.8萬人按讚、2.2萬人分享，也讓空姐驚嘆「我是救生員嗎！」。不過，很可惜的是，今天是愚人節，而且這架飛機名稱被稱為APR001，顯然是愚人節玩笑。雖然無法體驗高空泳池，但這也為航空迷帶來更多高空想像。

東京都政府愚人節PO文，將仿效人力抬轎邁向零排放？(圖/Tokyo Gov)

此外，日本東京都政府今日也於臉書粉絲頁宣布，為追求環保城市，即日起東京計程車將仿效舊式「人力抬轎」服務，邁向零排放。當然，這又是另一個愚人節驚奇，你今天被騙了嗎？

(中時電子報)