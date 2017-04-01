人氣女偶像私下玩很大 勾引已婚男嗆「又沒要結婚」
南韓綜藝節目《勇敢的記者們》每期都會爆猛料，挖掘娛樂圈不為人知的秘密，近日節目中爆出一名人氣女團的成員，外表清純私下卻玩很開，不僅言行粗魯還勾引已婚男，被圈內經紀人列為「黑名單」。
這名頂尖女團A成員被爆其實是假面甜心，螢幕上形象清純，私底下卻言行粗魯還愛開黃腔，喜歡跟長得帥的男生玩一起，並享受和他們搞曖昧，只要她喝酒後，就會邊脫衣服又跳熱舞，甚至勾引上已婚男，對方告知自己已婚，她還回「我又不是要和你結婚，有什麼關係」。
而她不僅自己玩很大，還連帶影響團體其他成員，讓經紀人相當頭痛，最後警告她「若再引起問題就把妳踢出團隊」，她才收斂點，據悉，她會如此脫序，都是被同公司前輩狠狠傷害，才變成這樣。
(中時電子報)
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