NBA》悔不當初！騎士當年差點選里歐納德

詹姆斯原本有機會跟里歐納德(左)成為隊友，而非對手。(美聯社資料照)

什麼叫做悔不當初？用在騎士身上相當適合。《HoopsHype》記者甘迺迪1日爆料，其實在2011年選秀會前，騎士曾多次試訓如今馬刺新一哥里歐納德，更考慮用第4順位選他，結果卻選了崔斯坦湯普生，這個選擇改變了不少事！

騎士在2011年選秀會擁有第1與第4順位選秀權，結果用第1順位選了目前主控厄文，第4順位挑了先發中鋒崔斯坦湯普生，里歐納德後來落到第15順位，才遭溜馬選走，隨即被交易到馬刺，逐漸演變成如今馬刺一哥地位。

從本季個人數據當中，就可知道騎士到底做了多麼傻的抉擇，崔斯坦湯普生場均8.1分、9.3籃板，里歐納德平均可拿25.9分、5.9籃板與3.5助攻，湯普生如今更陷「卡戴珊魔咒」當中無可自拔，里歐納德則是逐漸變成真正球星。

假如2011年騎士真的選了里歐納德，他們的「三巨頭」就可變成「四劍客」，實在很難想像詹姆斯、厄文、洛夫與里歐納德同隊打球的模樣，騎士本季也無須持續找人補強，一切的一切，都是千金難買早知道！

(中時電子報)