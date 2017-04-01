清明連假遊台南 三套玩法藝術觀光自由行
台南市政府觀光旅遊局蒐集台南在清明節連假的好玩活動與好康優惠，整理出三套玩法，除了親子一起到各景點找好康，還可以尋覓花海遊蹤，或來場藝術觀光自由行。
台南市觀旅局指出，各大觀光景點推出體驗活動與連假兒童限定優惠方案，家裡有小朋友的家庭，可以一起暢遊。
台南市觀旅局指出，喜愛賞花的民眾絕對不能錯過被外國媒體列為全球15條最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道，正值花期不容錯過。將軍區苓子寮、將軍國中附近、及南20、南24道路等處也有林棉花盛開，將原本純樸的鄉間小道妝點的十分火紅。
台南市觀旅局指出，鄰近將軍的學甲蜀葵花也正在盛開，紅、紫、白、黃等各種繽紛色彩，讓人目不暇給；附近還有金黃的油菜花田、向日葵和波斯菊陪襯美不勝收。學甲小麥田也正值採收期，隨風搖曳的金黃麥浪正在豔陽下閃閃發亮。
台南市觀旅局指出，喜愛藝術觀光的朋友，可以選擇321巷藝術聚落、總爺藝文中心、佳里蕭瓏文化園區、新化大目降文化園區、十鼓文化園區及奇美博物館等藝文景點。看展覽、嚐美食、買文創品，感受台南特有的文化氣息。1060401
(中央社)
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