清明連假 瑞芳九份交通A級管制請注意
新北市警局瑞芳分局表示，清明節4天連假期間，當九份各停車場近飽和時，警方將啟動A級管制，車輛一律停放九號及水湳洞停車場。
瑞芳警分局表示，一般時段車流順暢時，金瓜石、九份及水湳洞地區各停車場，僅管制大型車輛停放在九號停車場及水湳洞停車場，遊客及掃墓民眾可搭乘接駁公車進入水、金、九地區，其他車輛則可自由通行。
警方指出，當九份（含台陽等）各停車場近飽和時，將即啟動A級管制，台102線九份路段若車流量大，警方將隨時實施間歇性管制，車輛一律停放九號及水湳洞停車場，並在102線九號停車場側門，台2線、北34線路口，及台2線、北35線路口設置管制點。
若車流量不斷增加，警方將進一步啟動雙A級管制，在外圍增加瑞八、明燈路口，及瑞八、逢甲路口2處管制點，禁止任何車輛進入金、九地區。
瑞芳警分局呼籲，掃墓民眾除盡量搭乘大眾運輸工具上山外，也可提前或延後前往掃墓，避開尖峰時段，避免造成交通壅塞。1060401
(中央社)
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