基隆清明掃墓 可搭墓區免費公車

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基隆市南榮公墓清明節掃墓，期間所有車輛禁止進入，公車處並安排墓區循環公車，供民眾免費搭乘，歡迎民眾多加利用。

民政處宗教禮儀科長林陳儒表示，今年南榮公墓清明節掃墓，自4月1日到4月4日，從上午5時30分到下午4時實施交管，除有通行證車輛外，其餘禁止進入。

林陳儒說，公車處也將提供墓區免費循環公車供民眾搭乘，時間從上午6時起到下午4時，民眾可至殯葬管理所大門口的臨時公車站牌搭車，一線往火化場，另一線則開往公墓停車場。1060401

(中央社)