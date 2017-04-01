拯救金剛猩猩 清明連假回收3C產品
台北市立動物園今天說，許多3C產品使用的鈳鉭鐵礦，非法採自非洲，開採過程破壞了金剛猩猩棲息地。動物園上午舉辦活動，歡迎民眾帶不用的3C產品到動物園回收，拯救金剛猩猩。
動物園表示，野外的金剛猩猩一直受到嚴重的生存威脅，包括森林砍伐、礦業開採和農牧用地擴增，以及盜獵、非法貿易，甚至於戰爭等問題，使棲地遭破壞。
此外，許多3C電子產品使用的鈳鉭鐵礦，非法採自非洲，開採的過程也破壞金剛猩猩的棲息環境。若每個人都能儘可能延長電子製品的使用期，並落實回收，重複使用已開採的鈳鉭鐵礦，減少採礦需求，將可幫助野外金剛猩猩生存。
動物園說，園內的金剛猩猩「寶寶」今年過32歲生日，今天上午舉行金剛猩猩保育活動，除了幫「寶寶」慶生以外，同時也歡迎去年底由波蘭歐普勒動物園來台的18歲金剛猩猩「迪亞哥」。
動物園表示，歡迎民眾上午10時至12時到動物園參加活動，現場將進行DIY教學，製作金剛猩猩徽章、金剛環保筆筒等，還可以順道將家中不用的3C產品主件帶來回收並兌換獎品，共同支持金剛猩猩棲地保育行動。1060401
(中央社)
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