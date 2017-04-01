午後轉乾冷 吳德榮：入夜低溫下探10度
氣象專家吳德榮表示，今天上午降雨將減小，天氣由濕冷轉成乾冷，白天氣溫會微幅回升，今晚至明晨冷空氣最強，氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區約可降至10、11度。
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今晨平地的氣溫，淡水已降至11.7度、新竹12.6度、梧棲12.9度，台北市也降至13.1度；雖尚未降至最低，但比起昨晨的低溫還在19、20度左右、降幅已有7度之多。
吳德榮指出，今天上午雨將逐漸減小、停歇，天氣由濕冷轉成乾冷，白天氣溫會微幅回升，今晚至明（2日）晨冷空氣最強，再加上「輻射冷卻」效應，氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區約可降至10、11度左右，都會區則可降至12、13度；明（2）日高壓籠罩、各地晴朗穩定。
他表示，白天雖因日照而氣溫略回升，入夜後因「輻射冷卻效應」而再降溫，下週一（3日）清晨，空曠、靜風的地區，最低氣溫仍會降得很接近前一天的水準，低溫持續時間雖然不長，仍應注意保暖。
至於下週天氣，吳德榮說，3日白天起至5日，天氣晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，氣溫回升、日夜溫差大。6日至8日中高層雲系稍增，天氣仍然穩定、溫暖舒適，西半部多雲時晴，東半部有零星降雨。1060401
(中央社)
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