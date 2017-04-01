清明連假第一天 高速公路多處塞車

我要評比

清明連假第1天，今天上午國道湧現車潮，國1楊梅到新竹、國3樹林到關西都塞車，時速不足40公里。

清明連假首日，一早國道就有不少車潮要返鄉、掃墓，上午8時開始就有部分路段出現塞車狀況。

根據高公局即時路況資訊系統，截止上午8時30分，國1楊梅到新竹、后里到台中系統、國3新台五路到南港、樹林到關西、龍井到彰化系統都亮紅燈，時速不到40公里。

高公局表示，今天容易塞車的路段還有國1彰化-埔鹽系統、國3南下快官-南投、國5南下南港系統-坪林，提醒用路人留意路況。1060401

(中央社)