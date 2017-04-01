兒童節遊日月潭 住飯店玩遊戲闖關
搶攻兒童節連假旅遊商機，日月潭的飯店業者推出餐飲優惠，也規劃親子同樂闖關遊戲，讓家長與小朋友共度愉快假期時光。
迎接兒童節連假，鎖定親子餐飲與旅遊旺季，雲品溫泉酒店4月1日到4日連假4天期間，推出住房與餐飲活動，每房入住房客可獲一把「熊貓闖關扇」，由家長帶小朋友共同闖關，還有「兒童櫃檯」讓小朋友體驗辦理住房登記，培養兒童自信。
雲品溫泉酒店表示，連假期間預訂丹彤午餐或下午茶，出示雲品LINE通訊軟體好友優惠「一童趣雲品」，享2名成人同行招待1名兒童免費、4名成人同行2名兒童免費優惠，還有「兒童餐檯」提供兒童節限定菜色。
日月潭馥麗溫泉大飯店慶祝兒童節，1日到5日每天下午2時到下午5點，提供魚池鄉、住宿兒童免費體驗「小小超跑」，整個4月都有彩繪撲滿、拼豆DIY、兒童餐等兒童節系列優惠，30日前推出「週年慶住房買一送一」平日住宿專案優惠價。
馥麗溫泉大飯店表示，民眾帶一名兒童到餐飲部用餐，早餐、午餐、下午茶、晚餐都可享免一成服務費優惠，還有最受小朋友喜愛的炸雞塊、薯條、可愛造型兒童午餐等美食新登場，邀賓客品嚐。1060401
(中央社)
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