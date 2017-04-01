小鮮肉郭庭佑 15歲游進聽奧國手榜

參加2017土耳其夏季聽障奧運會國手名單公布，第二次參加選拔的台南市新興國中二年級游泳選手郭庭佑，在知道入選的那一刻開心地拍手喊著，可以去土耳其了，家人也都為他高興。

15歲的郭庭佑在出生後不久，被檢查出有前庭導水管擴大情況，完全聽不到；經過助聽器輔助半年後未見成效，父母親決定讓1歲半的郭庭佑接受手術，植入人工電子耳。

郭庭佑的父親郭垣男表示，剛獲知庭佑的狀況時簡直是晴天霹靂；與家人商議後，決定把握治療黃金期，植入人工電子耳，希望讓庭佑有聽到聲音的機會。但家人們也都有心理準備，這是一條漫長又艱辛的路。

在2、3歲的年紀時，郭庭佑就須接受口語治療，除了在當時的台南啟聰學校幼兒園上課，每週還要由家人陪同到高雄接受治療。雖然很辛苦，但他也很爭氣；在南聰3年的幼兒園課程後，再經過1年融合教育，就回到一般的小學接受一般課程。

郭庭佑的母親吳泉錦說，庭佑一開始上小班時，完全不願意說話；經過電子耳聽到的聲音其實也跟一般正常聲音不太一樣，學習發音是很艱難的事。不論是注音符號或國字，都要每一個音不斷重覆教學，常常教到孩子哭了、她自己也哭了。

大學是幼教系畢業的吳泉錦表示，沒想到學生時代學的專業要用在自己兒子身上。當時不斷告訴自己不能慌，庭佑就像是近視的孩子要戴眼鏡一樣，只不過是多背了一個小背包（電子耳）在身上，也一直鼓勵庭佑正面思考。

郭庭佑很爭氣，不但幼兒園是第一名畢業；小學期間當選過很多次模範兒童，畢業時還領到市長獎，並獲選為104年台南市第27屆十大傑出兒童。

郭庭佑在小學四年級時接觸游泳，原本父母親只是想協助培養運動的習慣；但教練卻發現他水性很好，短短時間的培養，已經游出不錯的成績。10歲的那一年，就首次參加聽奧國手選拔賽；當時雖然離國手標準還有一大段距離，但有機會與前輩們一起競爭，已是很寶貴的經驗。

郭庭佑在進入新興國中游泳隊後，接受更正規的游泳訓練，加上身高也長到175公分，游泳成績進步神速；已先後打破男子聽障選手200公尺仰式、100公尺仰式的全國紀錄。今年再次參加聽奧國手選拔，一舉成功跨過門檻。

郭庭佑說，剛收到消息的那一刻開心極了，一直拍著手說，「我可以去土耳其了」。每天接受好幾個小時的訓練實在很辛苦，但現在努力已有了一些成果。

「我想多拿一點獎學金來換新機器（電子耳）」，郭庭佑向父母親說，這樣就不用再背小背包了。

吳泉錦說，庭佑的學業成績不錯，但對畫畫、設計也很有興趣。對庭佑的未來沒有設限，當父母親的就是盡量提供協助，讓庭佑能獨立、有自己的人生。1060401

(中央社)