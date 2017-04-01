小鮮肉郭庭佑 15歲游進聽奧國手榜
參加2017土耳其夏季聽障奧運會國手名單公布，第二次參加選拔的台南市新興國中二年級游泳選手郭庭佑，在知道入選的那一刻開心地拍手喊著，可以去土耳其了，家人也都為他高興。
15歲的郭庭佑在出生後不久，被檢查出有前庭導水管擴大情況，完全聽不到；經過助聽器輔助半年後未見成效，父母親決定讓1歲半的郭庭佑接受手術，植入人工電子耳。
郭庭佑的父親郭垣男表示，剛獲知庭佑的狀況時簡直是晴天霹靂；與家人商議後，決定把握治療黃金期，植入人工電子耳，希望讓庭佑有聽到聲音的機會。但家人們也都有心理準備，這是一條漫長又艱辛的路。
在2、3歲的年紀時，郭庭佑就須接受口語治療，除了在當時的台南啟聰學校幼兒園上課，每週還要由家人陪同到高雄接受治療。雖然很辛苦，但他也很爭氣；在南聰3年的幼兒園課程後，再經過1年融合教育，就回到一般的小學接受一般課程。
郭庭佑的母親吳泉錦說，庭佑一開始上小班時，完全不願意說話；經過電子耳聽到的聲音其實也跟一般正常聲音不太一樣，學習發音是很艱難的事。不論是注音符號或國字，都要每一個音不斷重覆教學，常常教到孩子哭了、她自己也哭了。
大學是幼教系畢業的吳泉錦表示，沒想到學生時代學的專業要用在自己兒子身上。當時不斷告訴自己不能慌，庭佑就像是近視的孩子要戴眼鏡一樣，只不過是多背了一個小背包（電子耳）在身上，也一直鼓勵庭佑正面思考。
郭庭佑很爭氣，不但幼兒園是第一名畢業；小學期間當選過很多次模範兒童，畢業時還領到市長獎，並獲選為104年台南市第27屆十大傑出兒童。
郭庭佑在小學四年級時接觸游泳，原本父母親只是想協助培養運動的習慣；但教練卻發現他水性很好，短短時間的培養，已經游出不錯的成績。10歲的那一年，就首次參加聽奧國手選拔賽；當時雖然離國手標準還有一大段距離，但有機會與前輩們一起競爭，已是很寶貴的經驗。
郭庭佑在進入新興國中游泳隊後，接受更正規的游泳訓練，加上身高也長到175公分，游泳成績進步神速；已先後打破男子聽障選手200公尺仰式、100公尺仰式的全國紀錄。今年再次參加聽奧國手選拔，一舉成功跨過門檻。
郭庭佑說，剛收到消息的那一刻開心極了，一直拍著手說，「我可以去土耳其了」。每天接受好幾個小時的訓練實在很辛苦，但現在努力已有了一些成果。
「我想多拿一點獎學金來換新機器（電子耳）」，郭庭佑向父母親說，這樣就不用再背小背包了。
吳泉錦說，庭佑的學業成績不錯，但對畫畫、設計也很有興趣。對庭佑的未來沒有設限，當父母親的就是盡量提供協助，讓庭佑能獨立、有自己的人生。1060401
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範