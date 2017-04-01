川普批調查淪獵巫 挺佛林換取免訴
美國總統川普今天抨擊針對他的團隊與俄羅斯之間關係的調查，稱這是反對黨的「獵巫」之舉。川普並力挺前任最高幕僚、前白宮國家安全顧問佛林在相關調查尋求豁免。
法新社報導，佛林（Mike Flynn）與俄羅斯間的連結是相關廣泛調查的焦點之一，他提出前往美國聯邦調查局（FBI）及國會相關委員會作證，換取免遭起訴。
佛林的律師昨天在一項聲明裡表示，他的當事人「有些故事要講，也非常想講，只要情況許可的話。」
但展開調查的兩大委員會、眾議院與參議院情報委員會，都認為佛林所提的豁免建議，時機尚不成熟。
川普依然於推特鼓勵佛林的提議，寫道：「這是媒體與民主黨空前的獵巫（為選舉大敗找藉口），佛林理應要求豁免。」
佛林提出以作證換取免遭起訴表明，他尚有更多關於俄羅斯的事務要揭露。在FBI及國會尋求釐清川普幕僚是否於去年美國總統大選時與俄國勾結一事上，佛林可望成為關鍵證人。
不過眾院情報委員會的民主黨資深議員希夫（AdamSchiff）表示，在考慮給予任何證人提出的豁免之前，「尚有許多工作及更多證人與檔案待取得」。國家廣播公司新聞網（NBC News）也引述未具名官員的談話，指佛林換取豁免的議題此刻在參院情報委員會尚未被拿來討論。（譯者：中央社陳亦偉）1060401
(中央社)
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