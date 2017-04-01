清明好去處！北海岸嘗海味、夕陽西下好浪漫
浪漫櫻花、美麗夕陽、品味道地！漁港風情清明四天連假即將到來，同時也適逢兒童節，是家族聯繫感情，親子闔家歡樂的好時光，歡迎大家攜家帶眷，前往本市淡水及三芝，一覽漁港風光。在漁港品嚐美味海鮮後，還能到天元宮賞櫻，用美景、美味增添假期的美好回憶！
新北市政府農業局表示，北海岸漁港風光明媚，淡水六塊厝漁港位於新北市淡水區及三芝區的交界處，為一幽靜的屯山里社區小港，具有平整且綠美化完整之入口通道，沿途百年古厝、慈玄宮等地方信仰中心更增添純樸色彩，讓人流連忘返。
六塊厝漁港大都為小型漁船停泊，船隻作業範圍多僅至石門、淡水附近海域從事一支釣、延繩釣等傳統漁作，一般均當日往返，漁獲物方面則以鰻苗、魩鱙、黑鯛、鰆魚為主。除供漁船泊靠外，亦規劃有安全的釣魚空間，以供釣魚朋友在此揮竿取樂。鄰近的美麗沙灘，夕陽西下，除多添幾分質樸之美，亦有促進感情昇華之效。
在此春暖花開之際，北海岸活動也相當多元熱鬧。除純樸的六塊厝漁港，淡水尚有知名的淡水漁人碼頭、巧克力夢公園可供全家大小同樂，現階段石門富基漁市亦正有多款促銷活動可供大家採買新鮮海產，都帶給大家不一樣的選擇空間。
倘時間許可，配合將鄰近三芝區三生步道及淡水天元宮賞櫻活動納入行程，美食、歡樂、美景相隨，身心將得以全然放鬆，並與親朋好友一同享受愉快的共處時光。
(中時電子報)
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