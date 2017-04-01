黃國書批觀光局千萬APP淪裝飾品 要求改善
兒童清明假期展開，民進黨立委黃國書今天表示，觀光局耗費超過千萬，建置APP旅遊網站不論中文版或英文版根本不能用，淪為裝飾品，交通部應在1個月內改善並提出檢討報告。
清明節4天連續假期展開勢必出現出遊人潮，黃國書表示，政府推動科技觀光轉型，花了超過千萬元建置觀光APP系統，但實際操作發現，以到屏東大鵬灣旅遊為例，交通工具連結台鐵，結果只出現台鐵時刻表，點進台灣觀巴網頁，什麼都沒有。
他說，更離譜是英文版旅行台灣網頁停留在2年前資料，他日前質詢交通部長賀陳旦，賀陳旦坦承更新腳步太慢、相關連結不夠真實。
黃國書說，APP無論是中文或英文，都無法讓遊客可以順利的抵達目的地，更誇張的是，在英文版的APP中，到了最關鍵的地圖指引，居然又是跳回中文網頁。這難道是觀光局對於自己標案的審查品質？
黃國書表示將提案要求交通部1個月內改善，同時檢視標案為何能夠通過驗收？過程中是否涉及人為疏失，請交通部提出檢討報告。1060401
(中央社)
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