春假踏青遊樂 體驗30元優惠

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春假期間出遊踏青正是時候，除了古坑華山登高賞風景、前往林內觀賞紫斑蝶遷徙奇景，還可到遊樂區享受只要新台幣30元的優惠。

雲林縣古坑鄉大華山地區的登山健行踏青，經常吸引遊客絡繹於途，或是林內鄉紫斑蝶季賞蝶行，都是春假連續假期旅遊的熱點選擇。

古坑劍湖山遊樂世界指出，春假連續假日期間4月1日至4日，全民優惠「身分證歡樂對對碰」，只要身分證號對中3、2、1號碼，就可享受30元優惠價，對中2碼享299元，對中任何1碼也只要399元（同一個數字重複不列入計碼）。

劍湖山世界有大型親子室內兒童遊戲空間、小朋友最喜愛的音樂皇家馬車、亞洲最大的泡泡球池、時下最夯的VR浪潮，體驗「海陸雙VR」，也是春假出遊的好選擇之一。1060401

(中央社)