怒罵威脅嚇不跑 一個笑容讓她無悔付出
踏入社工界19年的陳珮怡，多年深耕兒少保護工作，歷經各種恐嚇、威脅，曾一度想放棄，但看見孩子們露出安心的笑容，總給她繼續走下去的力量，並獲頒全國社工服務績優獎。
大學就讀兒少社福相關科系的陳珮怡，秉持一股想幫助別人的熱誠，民國87年一畢業就踏進社工領域，不僅協助輔導113通報兒童保護案件，警方遇到兒虐、性侵等狀況時，也擔負起柔性勸說的角色。
工作這些年，遭受的恐嚇、威脅未曾間斷過，陳珮怡說，不少父母因為管教方式不當遭到指正，就會馬上擺出臭臉，甚至出言恐嚇「到地獄都要上來抓妳」，還有父母脾氣一來當場翻桌怒罵，讓她走在路上經常戴著口罩，隨時提心吊膽，擔心自己、孩子也會因此受到牽連。
「這是個很有挑戰性的工作」她坦言，每當獨自一人面對許多重大案件時，確實會陷入低潮，也曾有過放棄、轉行的念頭，但每次只要把受虐、受暴孩子安置到機構或寄養家庭，看到他們臉上原本的緊張、恐懼神情，漸漸轉變為安心的笑容，都是支持她走下去的力量。
雖然10多年來幫助的孩子不計其數，但陳珮怡卻對自己的一雙兒女充滿愧咎，她說，社工們夜間必須輪流待命，一旦警方通報有兒少案件需要協助，就得即時前往。
夜深人靜時公務手機響起時，睡在身旁的兒女就會知道媽媽要出勤了，陳珮怡說，他們總是一人拉著一隻手哭喊「媽媽不要走」，當下心裡縱然萬般不捨，還是得把孩子手扳開，安撫孩子後再出門。
後來，每當輪到她待命的晚上，孩子就會趴在床上「向所有神明都禱告一遍」，希望媽媽不要被call出門，讓她倍感窩心。
陳珮怡感嘆，社工的工作雖然辛苦，但也帶來許多人生歷練，但也讓她能更理性、成熟地對待周遭的種種，認為是份相當有成就感的工作。1060401
(中央社)
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