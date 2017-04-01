美欲出招干涉南海 俄軍事家：沒啥用只會激怒中國

中國在南海填海造地。圖為永暑礁是南沙群島的行政和軍事指揮中心。（新華社）

美國《國家利益》網站刊登眾議員泰德·約霍（Ted Yoho）撰寫一篇文章就美國對中國在南海建造軍事設施能夠給予反制各種可能性進行了分析。但俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申(Vasily Kashin)表示，美國對中國南海活動做出反應的能力有局限性，且大多數的建議除了招致中國的憤怒外，對中國的實力和意圖毫無任何影響。

泰德·約霍為佛羅里達州第3選舉區選出的美國眾議院議員。他針對中國「建造人工島及基礎設施」撰寫文章，內容詳細分析當前局勢、美國擁有的手段，並試圖給出對中國在該地區的海上活動應該採取的行動方案。其中包含對美中貿易下手、拒邀中國參加環太平洋軍事演習等。

卡申則在俄羅斯《衛星通訊社》寫到，美國製衡中國的行為或為單方面。由於中國對東盟政策非常奏效，美國難以得到該地區大國的支持。這就把美國行動縮小到不能為所欲為的範圍之內。

另外，美國打算讓自己的戰艦進入人造島週邊12海裡內，才是真正的危險。若真進入，中國完全有可能用武力回應，進而引發危機；美國為危機到來準備得比中國充分，遠非事實。最終美國不僅懲罰不了中國，相反，只能推進中國的利益。

卡申認為一旦南海發生突發性沖突，中國不僅可以動用軍艦，還可動用許多「不致命的」手段，其中就包括海上民兵。他們平時打漁，戰時無需武器就可以給敵人軍艦前行造成麻煩，如撞擊軍艦、為其設置障礙，用水槍噴向敵艦等。

(中時電子報)