美公布貿易障礙 台灣牛豬、校園基改食品遭點名
美國貿易代表署（USTR）31日公布外國貿易障礙報告，列出外國政府對美國出口造成顯著影響的貿易障礙。在台灣部分，美牛與美豬議題再次遭點名，美方敦促繼台灣基於科學證據，開放美國牛肉、豬肉及相關產品，並呼籲移除台灣校園禁止提供基改食品規定。
USTR公布的「2017年外國貿易障礙的全國貿易評估」（NTE）報告中，台灣部分含蓋技術性貿易障礙、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、進口政策、智慧財產權保護、服務貿易障礙、投資障礙，以及其他障礙。
在技術性貿易障礙，報告點名台灣校園營養午餐禁止「含有生物科技成分的食品」，指出此一做法缺乏科學根據，美國將繼續敦促台灣撤銷禁令。此外，有關化妝品標示、化學物質登記制度、台美雙方對有機產品認定標準，美牛與牛肉產品上設立貿易障礙，報告中表示，美國均在去年的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談上向台灣表達關切。
在美牛部分，報告表示台灣雖逐年放寬措施，但美國仍將繼續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）指引，以及美台間已達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉產品進口。
在美豬部分，USTR敦促台灣訂定萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）最大殘留容許量標準。報告中說，台灣在2007年就已通知世界貿易組織（WTO）將制定萊克多巴胺最大殘留容許量，但台灣至今在牛肉產品及豬肉上，仍未就此訂出標準，美國將繼續敦促台灣，「不要拖延、根據科學即時付諸實行」。
在進口政策上，報告中對台灣稻米採購、米酒課稅持續提出關切；在其他議題上，報告對台灣藥品、醫療器材也都表達關切。
USTR最後說，相關貿易障礙美國將繼續在2017年將舉行的 TIFA會議上與台灣對話。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。