美公布貿易障礙 台灣牛豬、校園基改食品遭點名

我要評比

新政府就職上任，擬開放含有瘦肉精的美豬進口，國民黨集結豬農包圍立法院。(資料照)

美國貿易代表署（USTR）31日公布外國貿易障礙報告，列出外國政府對美國出口造成顯著影響的貿易障礙。在台灣部分，美牛與美豬議題再次遭點名，美方敦促繼台灣基於科學證據，開放美國牛肉、豬肉及相關產品，並呼籲移除台灣校園禁止提供基改食品規定。

USTR公布的「2017年外國貿易障礙的全國貿易評估」（NTE）報告中，台灣部分含蓋技術性貿易障礙、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、進口政策、智慧財產權保護、服務貿易障礙、投資障礙，以及其他障礙。

在技術性貿易障礙，報告點名台灣校園營養午餐禁止「含有生物科技成分的食品」，指出此一做法缺乏科學根據，美國將繼續敦促台灣撤銷禁令。此外，有關化妝品標示、化學物質登記制度、台美雙方對有機產品認定標準，美牛與牛肉產品上設立貿易障礙，報告中表示，美國均在去年的台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談上向台灣表達關切。

在美牛部分，報告表示台灣雖逐年放寬措施，但美國仍將繼續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）指引，以及美台間已達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉產品進口。

在美豬部分，USTR敦促台灣訂定萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）最大殘留容許量標準。報告中說，台灣在2007年就已通知世界貿易組織（WTO）將制定萊克多巴胺最大殘留容許量，但台灣至今在牛肉產品及豬肉上，仍未就此訂出標準，美國將繼續敦促台灣，「不要拖延、根據科學即時付諸實行」。

在進口政策上，報告中對台灣稻米採購、米酒課稅持續提出關切；在其他議題上，報告對台灣藥品、醫療器材也都表達關切。

USTR最後說，相關貿易障礙美國將繼續在2017年將舉行的 TIFA會議上與台灣對話。

(中時)