清明連假 遊奮起湖山城遠離塵囂
清明節連假，阿里山預估將湧進大量遊客賞花，民眾不妨前往阿里山公路沿途的奮起湖、達娜伊谷等景點賞遊，避開擁擠的旅遊人群。
阿里山工作站前的「櫻王」已滿開，清明節連假上山還能觀賞到雪白景象，且園區其他的吉野櫻也陸續綻放，遊客上山賞櫻正是時候，阿里山遊樂區預估將湧入大批遊客。
前往阿里山旅遊的民眾要避開人群，可前往阿里山公路鄰近的景點，奮起湖山城是不錯的選擇，當地是阿里山鐵路必經之地，是阿里山地區極具潛力的觀光景點。
奮起湖車站下方有一條百年老街，當地被譽為南台灣的九份；老街的特產除了便當外，草仔粿、火車餅、茶葉鐵蛋等傳統糕餅米食，則是遊客前往奮起湖必嚐的特產。
另外，阿里山鄉山美村的達娜伊谷自然生態公園，是台灣第一座由民間推動而成的生態公園，氣侯宜人，風景秀麗；達娜伊谷不但自然生態豐富，山脈青翠，蜿蜒伸展，步道幽靜，遠離塵囂。
山美村新建的福美吊橋，吊橋外觀雄偉壯觀，以吊床方式，橫跨在曾文溪上，十分壯觀，成為當地新景點，吸引遊客。
另外，頂石棹的步道群，由5條步道組成，分別是霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道等。民眾開車走阿里山公路到63.9K處轉頂石棹民宿區，步道的指標就在不遠處，彼此互相串聯。1060401
(中央社)
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